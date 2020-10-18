Здравоохранение

В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 держит планку

Здравоохранение 18.10.2020 12:39
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18.10.2020 12:39


У 175 человек в Волгоградской области за минувшие сутки подтвержден COVID-19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, новых летальных случаев не зарегистрировано. В скорбном списке по-прежнему 175 человек.
Отметим, что заболеваемость с начала октября ежедневно растет. Последние три дня число новых зараженных составляет более 170 человек в сутки.
Выписались из стационаров за минувшие сутки всего 21 человек. Общее число выявленных случаев COVID-19  в регионе уже более 17,8 тысячи.

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