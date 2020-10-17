Общество 17.10.2020 16:55
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17.10.2020 16:55
Опечатаны помещения бистро «Дамаск» на ул. Ткачева в Волгограде за нарушение санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении Роспотребнадзора, материалы дела направлены для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.
В ходе проверки установлено, что в предприятии общественного питания в качестве оборудования для обеззараживания воздуха в помещениях использовался облучатель настольный ртутно-кварцевый, который предназначен для общих и местных индивидуальных облучений в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений 1977 года выпуска. Паспорта и инструкции по эксплуатации на это оборудование не было.
В бистро также отсутствовал не менее чем пятидневный запас моющих, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания. В наличии были лишь 4 одноразовые маски. Отсутствовали емкости или моечные ванны для проведения дезинфекции посуды, мытье, которой осуществляется ручным способом.
В связи с тем, что указанные нарушения представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей, в отношении индивидуального предпринимателя Александровой Ж.С., осуществляющего деятельность в бистро «Дамаск», составлены протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности бистро. До вынесения решения судом помещения будут опечатаны.
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