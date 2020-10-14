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Аналитика МТС: какие компании открывались в Волгограде в сентябре

Телеком 14.10.2020 15:10 Новости компаний
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14.10.2020 15:10 Новости компаний


МТС выяснила, какой бизнес чаще открывали представители малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области в сентябре 2020 года. Исследование основано на данных МТС Кассы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Среди магазинов чаще открывались традиционные категории
В Волгоградской области в прошлом месяце к онлайн-кассе от МТС чаще подключались компании из сферы торговли – более 54%. Из них по 9% – у индивидуальных предпринимателей и компаний, занятых в ресторанном бизнесе и у продуктовых магазинов, 8% – магазины алкогольных и безалкогольных напитков, 7% – бизнес по оптовой торговле продуктами питания. Этот тренд соотносится с московскими и общероссийскими данными. 
Топ-3 популярные категории сферы услуг
В сфере услуг самыми популярными типами нового бизнеса в сентябре оказались техобслуживание и ремонт авто – на них пришлось 7% от всех новых подключений к МТС Кассе в Волгограде. Чуть с меньшей долей от общего числа бизнесов открылось выращивание зерновых – 3%, разведение рогатого скота и производство сыра – 3%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса с соответствующими кодами ОКВЭД, работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года.

Справка
МТС Касса — комплексное решение для автоматизации торговли, управления и контроля продаж. Сервис предлагает мобильные и стационарные онлайн-кассы, бесплатную кассовую программу, товароучетную систему. МТС Касса уже интегрирована с государственными системами, CMS-платформами и популярными ERР и разрабатывает решения для разных видов торговли: продажи маркированного товара, предоставления услуг, торговли в интернете, ведение сезонного бизнеса и др.

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