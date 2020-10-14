Аналитика МТС: какие компании открывались в Волгограде в сентябре

Телеком 14.10.2020 15:10 Новости компаний
0
14.10.2020 15:10 Новости компаний
МТС выяснила, какой бизнес чаще открывали представители малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области в сентябре 2020 года. Исследование основано на данных МТС Кассы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Среди магазинов чаще открывались традиционные категории
В Волгоградской области в прошлом месяце к онлайн-кассе от МТС чаще подключались компании из сферы торговли – более 54%. Из них по 9% – у индивидуальных предпринимателей и компаний, занятых в ресторанном бизнесе и у продуктовых магазинов, 8% – магазины алкогольных и безалкогольных напитков, 7% – бизнес по оптовой торговле продуктами питания. Этот тренд соотносится с московскими и общероссийскими данными.
Топ-3 популярные категории сферы услуг
В сфере услуг самыми популярными типами нового бизнеса в сентябре оказались техобслуживание и ремонт авто – на них пришлось 7% от всех новых подключений к МТС Кассе в Волгограде. Чуть с меньшей долей от общего числа бизнесов открылось выращивание зерновых – 3%, разведение рогатого скота и производство сыра – 3%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса с соответствующими кодами ОКВЭД, работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года.
Справка
МТС Касса — комплексное решение для автоматизации торговли, управления и контроля продаж. Сервис предлагает мобильные и стационарные онлайн-кассы, бесплатную кассовую программу, товароучетную систему. МТС Касса уже интегрирована с государственными системами, CMS-платформами и популярными ERР и разрабатывает решения для разных видов торговли: продажи маркированного товара, предоставления услуг, торговли в интернете, ведение сезонного бизнеса и др.
Реклама
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней13.10.2020 14:11
Телеком 13.10.2020 14:11
Новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове» — эксклюзивно в Wink12.10.2020 15:38
Телеком 12.10.2020 15:38
Под цифровой защитой: «Ростелеком» в Волгограде провел интерактивный урок по кибербезопасности09.10.2020 09:46
Телеком 09.10.2020 09:46
МегаФон назвал новые места притяжения россиян08.10.2020 12:24
Телеком 08.10.2020 12:24
Четыре года экслюзива: Wink покажет матчи чемпионата Бразилии по футболу08.10.2020 10:06
Телеком 08.10.2020 10:06
Дом онлайн: видеонаблюдение от «Ростелекома» подключили 2,5 тысячи жителей Волгоградской области07.10.2020 10:17
Телеком 07.10.2020 10:17
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink06.10.2020 10:06
Телеком 06.10.2020 10:06
Выезд из карантина: где отдохнули волгоградцы этим летом по данным Big Data МТС30.09.2020 15:11
Телеком 30.09.2020 15:11
В личном кабинете организации доступна статистика регистраций в Единой биометрической системе28.09.2020 17:50
Телеком 28.09.2020 17:50
На автодроме в Сочи даже мобильный интернет показал рекорды скорости28.09.2020 13:07
Телеком 28.09.2020 13:07
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы23.09.2020 17:43
Телеком 23.09.2020 17:43
«Ростелеком» получил высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса-202023.09.2020 13:55
Телеком 23.09.2020 13:55
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»23.09.2020 12:44
Телеком 23.09.2020 12:44
Сегодня в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма «Вивариум»17.09.2020 15:41
Телеком 17.09.2020 15:41
С цифрой в школу: «Ростелеком» запустил для волгоградских школьников онлайн игру «Уроки логики»17.09.2020 14:38
Телеком 17.09.2020 14:38
Реклама