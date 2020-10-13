В Волгограде около кладбищ откроют новые торговые площадки

Общество 13.10.2020 14:53
0
13.10.2020 14:53
В перечень мест, отведенных в Волгограде под организацию ярмарочной торговли, внесены 14 новых адресов в шести районах города. Конкурсные процедуры по определению будущих организаторов ярмарок будут проведены до конца года, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Семь площадок выделены для работы сельскохозяйственных, универсальных и разовых ярмарок. Это территории рядом со зданием № 20 «б» по ул. им. Николая Отрады и дома №6 «б» по ул. им. Гроссмана в Тракторозаводском районе. Еще один участок находится в Краснооктябрьском районе на пересечении улицы Башкирской и проспекта Металлургов, в непосредственной близости от уже действующей ярмарки. В Дзержинском районе новые площадки находятся на пересечении улиц Кутузовской и 51-ой Гвардейской, еще две - у домов №5 «а» и № 48 «б» по улице Краснополянской. В перечень включен и участок у дома №25 по проспекту Университетский в Советском районе. Еще семь мест отведены для специализированной торговли у городских кладбищ.
На сегодняшний день в областном центре утверждено свыше 60 мест для проведения сельскохозяйственных, универсальных, разовых и специализированных ярмарок. Общая вместимость, включенных в перечень ярмарок превышает 2000 торговых мест, из которых не менее 10% предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством. В настоящее время в Волгограде продолжаются работы по оборудованию трех новых ярмарок в Дзержинском и Советском районах – на улице Ангарской, улице Домостроителей и на пересечении улиц Базисной и Авиаторской.
Реклама
Торговый центр в Волгограде наказали на 100 тысяч за спущенную маску у начальника13.10.2020 15:23
Общество 13.10.2020 15:23
Врачи «красной зоны» ковидного госпиталя в Волгограде привились от вируса13.10.2020 14:42
Общество 13.10.2020 14:42
Администрация Волгоградской области распродает старые машины со скидкой13.10.2020 12:46
Общество 13.10.2020 12:46
Директора бассейна «Искра» в Волгограде оштрафовали за угрозу распространения коронавируса среди пловцов13.10.2020 12:03
Общество 13.10.2020 12:03
«Специально не ставят диагноз?»: 65-летняя волгоградка с признаками коронавируса просит врача13.10.2020 10:46
Общество 13.10.2020 10:46
"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощи13.10.2020 10:45
Общество 13.10.2020 10:45
Школы и отдельные классы уходят на карантин в Волгоградской области13.10.2020 10:36
Общество 13.10.2020 10:36
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»12.10.2020 16:13
Общество 12.10.2020 16:13
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощи12.10.2020 15:30
Общество 12.10.2020 15:30
Иностранцев из Волжского вывезут в Ташкент восемь поездов12.10.2020 11:27
Общество 12.10.2020 11:27
Прокатимся в ноябре: участок новой дороги на Электролесовской в Волгограде почти готов12.10.2020 11:16
Общество 12.10.2020 11:16
В администрации Волгограда пояснили причины исчезновения маршруток №8812.10.2020 10:42
Общество 12.10.2020 10:42
Штраф в 200 тысяч: магазин в Волгоградской области наказали за игнорирование предписаний Роспотребнадзора12.10.2020 10:17
Общество 12.10.2020 10:17
Исторический фасад волгоградского НЭТ очистят от кондиционеров12.10.2020 09:52
Общество 12.10.2020 09:52
В минпросвещения РФ оценили доступность дошкольного образования в Волгоградской области11.10.2020 20:50
Общество 11.10.2020 20:50
Реклама