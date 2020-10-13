В Волгограде около кладбищ откроют новые торговые площадки





В перечень мест, отведенных в Волгограде под организацию ярмарочной торговли, внесены 14 новых адресов в шести районах города. Конкурсные процедуры по определению будущих организаторов ярмарок будут проведены до конца года, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Семь площадок выделены для работы сельскохозяйственных, универсальных и разовых ярмарок. Это территории рядом со зданием № 20 «б» по ул. им. Николая Отрады и дома №6 «б» по ул. им. Гроссмана в Тракторозаводском районе. Еще один участок находится в Краснооктябрьском районе на пересечении улицы Башкирской и проспекта Металлургов, в непосредственной близости от уже действующей ярмарки. В Дзержинском районе новые площадки находятся на пересечении улиц Кутузовской и 51-ой Гвардейской, еще две - у домов №5 «а» и № 48 «б» по улице Краснополянской. В перечень включен и участок у дома №25 по проспекту Университетский в Советском районе. Еще семь мест отведены для специализированной торговли у городских кладбищ.

На сегодняшний день в областном центре утверждено свыше 60 мест для проведения сельскохозяйственных, универсальных, разовых и специализированных ярмарок. Общая вместимость, включенных в перечень ярмарок превышает 2000 торговых мест, из которых не менее 10% предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством. В настоящее время в Волгограде продолжаются работы по оборудованию трех новых ярмарок в Дзержинском и Советском районах – на улице Ангарской, улице Домостроителей и на пересечении улиц Базисной и Авиаторской.



