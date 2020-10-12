В Волгоградской области задержали браконьера с убитой косулей

Происшествия 12.10.2020 11:27
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12.10.2020 11:27
Жителю Волгоградской области грозит до двух лет лишения свободы за незаконную охоту. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 10 октября около десяти часов вечера в хуторе Большой Михайловского района инспекторы ГИБДД Отдела МВД Росси по городу Михайловка остановили автомашину «ВАЗ-21213» для проверки документов. В багажнике машины, владельцем которой оказался 62-летний мужчина, полицейские обнаружили тушу дикой косули, а в салоне - зарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27ЕМ. Лицензии на отстрел данного вида животного у мужчины не оказалось.
Водитель пояснял, что ночью сбит животное, однако в ходе осмотра на туше косули эксперты обнаружили следы от падания пуль из огнестрельного оружия. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается ущерб животному миру.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.258 УК РФ «Незаконная охота».
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