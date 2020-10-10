Команда комбината готового питания компании “Виво маркет” усиливается профессиональными кадрами





К исполнению обязанностей в компании “Виво маркет” приступил новый руководитель производства Михаил Водопьянов. В профессиональной копилке Михаила два диплома о высших образованиях (техническом и экономическом), курсы дополнительной профессиональной подготовки, а также работа на руководящих позициях в крупнейших международных и российских дистрибьюторских и торговых компаниях. О профессиональном опыте и своих задачах – в интервью с Михаилом Водопьяновым.

Какой свой профессиональный опыт вы считаете наиболее успешным?

В качестве директора волгоградского филиала одной из самых известных в России торговых сетей, я за 6 лет работы открыл 96 магазинов по региону. И в течение этих лет филиал успешно выполнял все плановые показатели своей работы. А еще, работая на позиции регионального руководителя продаж крупной международной компании, нам удалось обеспечить присутствие продукции в 92% розничных и оптовых торговых точках Волгограда и области. Считаю, что именно здесь я получил свой основной профессиональный опыт и управленческие навыки. Этот опыт пригодился мне и на руководящих позициях производственных предприятий.

Какие задачи стоят перед Вами, как перед руководителем, сегодня?

В компании “Виво маркет” мною поставлены задачи по планомерному системному развитию предприятия, по улучшению взаимодействия между комбинатом питания и социальными объектами. Также мы планируем заниматься разработкой новых товарных позиций, расширением ассортимента предлагаемой продукции. Продукция должна быть на основе качественных ингредиентов, вкусной и доступной по цене для наших потребителей. Важной остается и работа по укреплению пищевой безопасности. Цель компании - стать лидером рынка.

Сфера общественного питания переживает кадровый голод. Как Вы планируете решать эту задачу на комбинате питания?

Кадровые проблемы сейчас испытывают многие производства в нашей стране. Это связано с тем, что на определенном этапе, фактически, была прекращена подготовка специалистов рабочих специальностей и вообще "производственников". На рынок труда "выплеснули" большое количество разного рода менеджеров, не имеющих "ремесла". На сегодняшний день нам уже нужны квалифицированные технологи, повара, способные выпускать интересные, вкусные готовые блюда "серийными" партиями. А с учетом планируемого роста предприятия требуются дополнительные специалисты почти для всех подразделений. Планируем развивать и своих сотрудников, и привлекать людей со стороны. Всегда полезно получение новых знаний, опыта от специалистов из схожих сфер деятельности и аналогичных предприятий. В планах - сформировать на предприятии команду профессионалов, понимающих свои задачи и задачи компании, нацеленных на общий результат.



