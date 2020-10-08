Коронавирус забрал жизни двух пенсионеров из Волгоградской области

Общество 08.10.2020 13:53
0
08.10.2020 13:53
Новыми жертвами коронавируса стали двое жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, один из умерших – 72-летний житель Новоаннинского района. Установить примерную дату заболевания и способ заражения не удалось. Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии в реанимацию Новоанниской ЦРБ, где скончался. У пенсионера имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
64-летний житель Михайловского района отказался от госпитализации в инфекционный госпиталь и лечился самостоятельно. Спасти его не удалось.
Напомним, всего в Волгоградской области уже 158 человек скончались от коронавирусной инфекции.
Реклама
За грубость в отношении сотрудников погрануправления ФСБ житель Волгоградской области получил срок08.10.2020 16:53
Общество 08.10.2020 16:53
Волгоградские чиновники объяснили необходимость закрытия больниц на юге для плановой помощи08.10.2020 16:17
Общество 08.10.2020 16:17
В Волгоградской области павильон закрыли из-за одной маски08.10.2020 16:01
Общество 08.10.2020 16:01
Депутаты Волгоградской области хотят избавить бюджет от трат на дорогостоящие лекарства08.10.2020 13:04
Общество 08.10.2020 13:04
В Волгоградской области снова высокий прирост заболевших коронавирусом и новые смерти08.10.2020 12:46
Общество 08.10.2020 12:46
Умерла супруга экс-губернатора Волгоградской области Лидия Максюта08.10.2020 11:30
Общество 08.10.2020 11:30
"Я не жалуюсь, но что мне делать?: в Волгограде переболевшая коронавирусом библиотекарь взывает о помощи08.10.2020 10:10
Общество 08.10.2020 10:10
Фонтаны в Волгограде готовят для зимовки08.10.2020 10:06
Общество 08.10.2020 10:06
Олег Савченко: участие Волгоградской области в нацпроекте «Культура» - гарантия системной работы08.10.2020 09:41
Общество 08.10.2020 09:41
Место отправки иностранцев в Волжском превратилось в мусорку08.10.2020 08:59
Общество 08.10.2020 08:59
Волгоградских ватерполистов берегут от коронавируса07.10.2020 16:29
Общество 07.10.2020 16:29
Банк «Открытие»: 53% жителей ЮФО планируют самостоятельно копить на пенсию07.10.2020 15:25
Общество 07.10.2020 15:25
Святая святых храма Александра Невского в Волгограде освобождают от лесов07.10.2020 12:51
Общество 07.10.2020 12:51
Сотворивший «лунный пейзаж» концессионер ЦПКиО выиграл суд у мэрии Волгограда07.10.2020 12:40
Общество 07.10.2020 12:40
Волгоградские энергетики «Россети Юг» обнаружили именной медальон во время поисково-разведывательной экспедиции07.10.2020 10:49
Общество 07.10.2020 10:49
Реклама