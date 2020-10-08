Коронавирус забрал жизни двух пенсионеров из Волгоградской области





Новыми жертвами коронавируса стали двое жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, один из умерших – 72-летний житель Новоаннинского района. Установить примерную дату заболевания и способ заражения не удалось. Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии в реанимацию Новоанниской ЦРБ, где скончался. У пенсионера имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

64-летний житель Михайловского района отказался от госпитализации в инфекционный госпиталь и лечился самостоятельно. Спасти его не удалось.

Напомним, всего в Волгоградской области уже 158 человек скончались от коронавирусной инфекции.



