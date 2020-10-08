В Волгоградской области снова высокий прирост заболевших коронавирусом и новые смерти





В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у 143 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, также стало известно о двух умерших от коронавируса. Всего в регионе количество жертв COVID-19 достигло уже 158 человек.

Напомним, в последние дни в регионе количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания коронавирусом приближается к 150.



