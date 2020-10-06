Здравоохранение

Без паники на «Титанике»?: волгоградцев пообещали не оставить без медпомощи

Здравоохранение 06.10.2020 15:57
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06.10.2020 15:57




Главный внештатный специалист-инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова призвала жителей региона не поддаваться панике, обнаружив у себя признаки заболеваний, схожих с коронавирусом. «Никого не оставят без помощи, - заверила она. – И не обязательно для лечения добиваться госпитализации в стационар. В стационаре, если у вас коронавирус протекает в легкой форме, вы можете получить более сильную дозу инфицирования. Лечение дома, если форма болезни не средняя и не тяжелая, является оптимальным вариантом». По словам Елены Хлопотовой, бывает, что жители региона вызывают ночью скорую помощь, обнаружив у себя температуру в 37 градусов. При этом, отметила главный внештатный специалист-инфекционист облкомздрава, одно из показаний для госпитализации – сохранение высокой температуры в течение пяти дней. 
Между тем, ранее в редакцию ИА «Высота 102» обращались  волгоградцы, которых врачи оставляли болеть дома ковидом и жаловались на то, что про них все забыли. Кроме того, порой медики «забывали» прописывать лечение больным, находящимся на амбулаторном наблюдении, и пациенты лечились сами, основываясь на советах из интернета или телефонных рекомендациях знакомых докторов. 
Сегодня же, напомним, заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов признал, что сегодня нагрузка на медучреждения в связи со вспышкой коронавируса является самой серьезной с начала пандемии. 

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