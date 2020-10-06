Школьников Волгоградской области не планируют отправлять на дистант





Объявлять всеобщие досрочные каникулы или отправлять школьников на дистант из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области пока не планируют. "Такой необходимости сегодня нет", - сообщила сегодня журналистам на брифинге председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

По ее словам, порядка 100 школ в Волгоградской области, практикующие триместровую систему обучения, в настоящее время ушли на каникулы. Остальные школы в плановом режиме пойдут на отдых с 26 октября. Всеобщих и досрочных каникул пока в регионе объявлять не собираются.

Школьники продолжать учебу в очном формате. Дистанционное обучение вводится только для тех классов, которые находятся на карантине из-за выявленных случаев заболевания вирусом. По этой причине на дистанте, по словам Савиной, сегодня находятся около 2,5 тысячи детей - это 121 класс.

Ранее представитель облздрава сообщил, что система здравоохранения региона в настоящее время испытывает пиковые нагрузки из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.