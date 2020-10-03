Происшествия

Груда железа и труп: под Волгоградом произошло смертельное ДТП с грузовиком

Происшествия 03.10.2020 09:47
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03.10.2020 09:47




Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» погиб после столкновения с «КамАЗом» в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла ночью на 69 км автодороги «Волгоград-Элиста».
По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны Волгограда в Элисту, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «КамАЗ». В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте.
Видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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