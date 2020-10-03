Груда железа и труп: под Волгоградом произошло смертельное ДТП с грузовиком











Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» погиб после столкновения с «КамАЗом» в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла ночью на 69 км автодороги «Волгоград-Элиста».

По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны Волгограда в Элисту, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «КамАЗ». В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте.

Видео ГУ МВД России по Волгоградской области