Здравоохранение

Новый вирус косит волгоградских школьников

Здравоохранение 02.10.2020 13:54
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02.10.2020 13:54


За первые два дня октября в Волгоградской области коронавирус был выявлен у 40 детей школьного возраста. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ежедневную статистику оперативного штаба региона, по состоянию на 1 октября COVID-19 выявили у 23 детей, из них 17 в возрасте от 7 до 14 лет, а остальные подростки от 15 до 17 лет. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 17 детей. Из них только пять подростков от 15 до 17 лет, а  остальные школьники от 7 до 14 лет.
Отметим, что наибольшая часть заболевших по-прежнему выявляется в крупных городах региона - Волгограде и Волжском.
Напомним, что по состоянию на конец сентября 85 классов в 49 школах Волгоградской области были переведены на дистанционное обучение из-за подтверждённых единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные озвучивала пресс-служба аппарата губернатора Волгоградской области. О заболеваемости среди учителей ничего не сообщалось. Редакция ИА "Высота 102" еще в начале недели направила запрос в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию с количеством заболевших коронавирусом и ОРВИ учеников, учителей, а также со вспышками кишечной инфекции в школах региона с начала учебного года. Однако ответа до сих пор не получено.

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