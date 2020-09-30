Всё больше смертей: коронавирус унес еще три жизни в Волгоградской области

Здравоохранение 30.09.2020 11:43
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30.09.2020 11:43
Три летальных случая от коронавирусной инфекции подтверждено в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
Новых заболевших выявлено 106 человек. 117 выздоровели за сутки.
Общее число зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч. На сегодняшний день выздоровело более 13 тысяч человек. В скорбном списке сегодня 147 жителей региона.
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