Всё больше смертей: коронавирус унес еще три жизни в Волгоградской области





Три летальных случая от коронавирусной инфекции подтверждено в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

Новых заболевших выявлено 106 человек. 117 выздоровели за сутки.

Общее число зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч. На сегодняшний день выздоровело более 13 тысяч человек. В скорбном списке сегодня 147 жителей региона.



