Происшествия 30.09.2020 09:53
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30.09.2020 09:53
Полицейские на посту ДПС "Калачевский" задержали 35-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в ходе проверки рейсовой маршрутки правоохранители обратили внимание на странное поведение пассажира, в связи с чем было принято решение провести его личный досмотр. В ходе досмотровых мероприятий у жителя Суровикинского района было обнаружено синтетическое вещество. Подозрительно вещество было направлено на исследование, в ходе которого выяснилось, что это наркотическое средство-смесь, известное как ЛСД. Подозреваемый, который в момент задержания находился в наркотическом опьянении, сознался в содеянном, пояснив, что наркотик перевозил для личного потребления.
Как установлено, задержанный ехал из Волгограда, где он забрал наркотик из "закладки". За незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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