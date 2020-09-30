



Полицейские на посту ДПС "Калачевский" задержали 35-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в ходе проверки рейсовой маршрутки правоохранители обратили внимание на странное поведение пассажира, в связи с чем было принято решение провести его личный досмотр. В ходе досмотровых мероприятий у жителя Суровикинского района было обнаружено синтетическое вещество. Подозрительно вещество было направлено на исследование, в ходе которого выяснилось, что это наркотическое средство-смесь, известное как ЛСД. Подозреваемый, который в момент задержания находился в наркотическом опьянении, сознался в содеянном, пояснив, что наркотик перевозил для личного потребления.

Как установлено, задержанный ехал из Волгограда, где он забрал наркотик из "закладки". За незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.



