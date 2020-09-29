«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвований





452 тысячи рублей пожертвований вернуло дарителям Волгоградское региональное отделение «Единой России» за второй квартал текущего года. Финансовые показатели местных партийных подразделений с апреля по июнь рассмотрели сегодня на заседании облизбиркома, сообщает ИА «Высота 102».

Всего за отчетный период в кассу реготделения «ЕР» поступило свыше 16 млн рублей, из которых только 5 млн – членские взносы. 1,8 млн партии власти перечислили в качестве пожертвований, в том числе 1,3 млн – от физических лиц.

Почти полмиллиона рублей от граждан поступили в реготделение партии Дмитрия Медведева с рядом нарушений. От кого именно местные единороссы приняли дар – в отчете ИКВО не указано. В пресс-службе регионального избиркома информагентству пояснили, что пожертвования в адрес реготделения «ЕР» поступили от нескольких физических лиц, которые указали о себе неполные сведения. Партийцы сами обнаружили оплошность и приняли решение о возврате денег меценатам.

На счета Сталинградского обкома КПРФ во втором квартале текущего года поступило 3,5 млн рублей, реготделения ЛДПР – почти 200 тысяч рублей, «Справедливой России» - 225 тысяч.



