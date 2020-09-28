Зампрокурора Волгоградской области готов к личному приему граждан

Общество 28.09.2020 16:18
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28.09.2020 16:18
1 октября заместитель прокурора области Евгений Орловский проведет личный прием граждан в Серафимовичском и Кумылженском районах. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина, нуждающимся в помощи надзорного органа и желающим прийти на прием гражданам нужно заранее записаться.
«Заместитель прокурора Волгоградской области Евгений Анатольевич Орловский 1 октября проведет личный прием граждан в прокуратуре Серафимовичского района по адресу: город Серафимович, ул. Октябрьская, 81. Предварительная запись по телефону: 8 (844 64) 4-30-93. В этот же день с 15:00 до 17:00 Евгений Анатольевич Орловский проведет личный прием граждан в прокуратуре Кумылженского района по адресу: ст.Кумылженская, пер.Суходольский, 2А. Предварительная запись по телефону: 8 (844 62) 6-14-32.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов. Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность»,- проинформировала Оксана Черединина.
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