Борьба с коррупцией

Волгоградский спрут: генералов СК, судей и криминал связала коррупция

Борьба с коррупцией 27.09.2020 10:21
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27.09.2020 10:21


По итогам одного из самых резонансных событий уходящей недели - дачи согласия ВККС на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной на федеральном телеканале "Россия" вышел спецрепортаж, в который вошли кадры ИА "Высота 102". Коллеги рассказали о том, как проходило заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, а также напомнили, как зарождался "волгоградский спрут".   

 

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