Сбербанк представил свой новый бренд – Сбер





Сегодня прошла конференция СберКонф, на которой Сбербанк презентовал свой новый бренд – Сбер, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

В компании отмечают, что их миссия остается неизменной: давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать стремления и мечты. Сегодняшний Сбер — целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса, которая помогает реализовать данную миссию.

И, если вчера Сбер был для человека только банком, то сегодня он становится его помощником по жизни — для решения всех насущных задач.

На вопрос о переменах, в компании отвечают, что чтобы оставаться близким и полезным, недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека, а приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра. Именно поэтому Сбер идёт в новые индустрии, чтобы сделать их удобнее, привычнее и доступнее.

«Мы боремся за комфорт каждого человека, успех каждого бизнеса - нашего клиента. Поэтому, еще одним нашим слоганом и одной из основ нашего нового позиционирования стала еще и фраза: «Сбер.Для жизни» - отмечается в пресс-релизе компании. - Для нашей новой роли в жизни человека — нужен новый бренд. Им становится Сбер».

Бренд Сбер претерпел существенную эволюцию. Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд. Таким образом, теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом - Сбер.

Логотип нового бренда отражает определенную преемственность предыдущему фирменному стилю. Но теперь два основных элемента (незамкнутый круг и фирменная галочка) воплощают идею новых возможностей: галочка символизирует и локатор — процесс поиска и создания нового, и часы — экономию времени и наполнение его содержанием. Вместе с тем, логотип воспринимается и как знак подтверждения и выполнения задачи — узнаваемый в цифровом мире знак – Сделано («done»). Градиентный переход цвета символизирует идею разнообразия предложений экосистемы.

Процесс разработки нового бренда и фирменного стиля был осуществлен в 2017-2018 годах, когда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде.

В Сбере также отметили, что дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и интернет сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут так же заменяться на новые по мере необходимости.

Кроме того, на СберКонф были презентованы новинки:

Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением.

Мультимедийная ТВ-приставка-медиаплеер SberBox с семейством виртуальных ассистентов Салют и голосовым управлением - устройство превращает любой телевизор в центр развлечений и даёт пользователю неограниченные возможности в организации досуга и решении бытовых вопросов.

Инновационное устройство SberPortal — первый в мире мультимедийный смарт-дисплей с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Отмечается, что девайс поступит в продажу уже в конце 2020 года.



