Две женщины за рулем не поделили дорогу в Волгоградской области





Водители двух легковых автомобилей пострадали в результате ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне днем в Михайловке на улице Краснознаменской столкнулись "Лада Калина" и "Нива Шевроле".

По предварительной информации, 51-летняя водитель "Лады" совершила столкновение с автомобилем "Нива Шевроле", под управлением 32-летней женщины. В результате ДТП обе женщины с различными травмами были доставлены в больницу.



