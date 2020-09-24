Две женщины за рулем не поделили дорогу в Волгоградской области

Происшествия 24.09.2020 09:46
0
24.09.2020 09:46
Водители двух легковых автомобилей пострадали в результате ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне днем в Михайловке на улице Краснознаменской столкнулись "Лада Калина" и "Нива Шевроле".
По предварительной информации, 51-летняя водитель "Лады" совершила столкновение с автомобилем "Нива Шевроле", под управлением 32-летней женщины. В результате ДТП обе женщины с различными травмами были доставлены в больницу.
Реклама
На трассе Волгоград-Москва автобус не пропустил маршрутку: пострадали пассажиры24.09.2020 12:28
Происшествия 24.09.2020 12:28
Сейф сельской почты в Волгоградской области обчистила бывшая начальница24.09.2020 09:21
Происшествия 24.09.2020 09:21
Кровавая драма с детьми в квартире: в Волжском женщина расчленила мужа23.09.2020 10:16
Происшествия 23.09.2020 10:16
Под Волгоградом пенсионер попал под товарный поезд23.09.2020 09:23
Происшествия 23.09.2020 09:23
Школу в Волгоградской области перевели на удаленку из-за вспышки кишечной инфекции22.09.2020 12:49
Происшествия 22.09.2020 12:49
Колесами кверху: в Волгограде перевернулся цементовоз (ВИДЕО)22.09.2020 11:40
Происшествия 22.09.2020 11:40
В Волгоградской области погибла пассажирка БМВ Х522.09.2020 10:35
Происшествия 22.09.2020 10:35
Колесо у авто оторвало на трассе Волгоград-Москва: пострадал водитель21.09.2020 10:45
Происшествия 21.09.2020 10:45
Половину трупа женщины нашли под Волгоградом20.09.2020 12:00
Происшествия 20.09.2020 12:00
Один человек пострадал на пожаре в дачном поселке под Волгоградом20.09.2020 10:36
Происшествия 20.09.2020 10:36
Пассажир скорой помощи и ребенок пострадали в ДТП в Волгограде20.09.2020 10:06
Происшествия 20.09.2020 10:06
Под Волгоградом тушат пожар в дачном поселке19.09.2020 20:48
Происшествия 19.09.2020 20:48
Мясорубка на трассе под Волгоградом: один человек погиб, трое травмированы19.09.2020 18:54
Происшествия 19.09.2020 18:54
«Мерседес» насмерть сбил велосипедиста под Волгоградом19.09.2020 10:40
Происшествия 19.09.2020 10:40
Водитель заживо сгорел в кабине грузовика в Волгоградской области19.09.2020 10:31
Происшествия 19.09.2020 10:31
Реклама