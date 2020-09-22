Спорт

Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»

Спорт 22.09.2020 16:16
0
22.09.2020 16:16


Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Ротору» засчитано техническое поражение в матче 8-го тура с «Ростовом». Об этом сообщают федеральные СМИ. Ранее волгоградский клуб получил техническое поражение за отмененный матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала. Сейчас «Ротор» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Что касается последней отмененной игры с «Динамо» из Старополья, то, как ранее сообщало ИА "Высота 102",  сегодня руководство «Ротора» направило  официальные письма в адрес президента Российского Футбольного Союза Александра Дюкова и директора ПФК «Динамо» (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021 между командами «Динамо» и «Ротор» на резервную дату. Тем временем в клубе заявили, что готовятся к матчу с "Рубином", который должен состояться в это воскресенье на "Волгоград Арене". 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Спорт
22.09.2020 13:14
Спорт 22.09.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2020 14:14
Спорт 21.09.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2020 13:01
Спорт 20.09.2020 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2020 10:36
Спорт 19.09.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2020 10:19
Спорт 18.09.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2020 08:58
Спорт 18.09.2020 08:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.09.2020 10:54
Спорт 17.09.2020 10:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2020 12:31
Спорт 16.09.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2020 09:47
Спорт 25.03.2020 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
18.03.2020 19:59
Спорт 18.03.2020 19:59
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
17.03.2020 16:02
Спорт 17.03.2020 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
15.03.2020 16:54
Спорт 15.03.2020 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
14.03.2020 10:10
Спорт 14.03.2020 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
09.03.2020 17:56
Спорт 09.03.2020 17:56
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
09.03.2020 17:05
Спорт 09.03.2020 17:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:56
«Главврач тоже с коронавирусом»: COVID-19 вернулся в больницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
Волгоградский природоохранный прокурор выразил опасения из-за стройки трассы в поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Как отдохнувшие на Фиджи волгоградский депутат и супруга друг с другом судилисьСмотреть фотографии
17:50
Памятник Ленину и ворота: в Волгограде ширится список объектов культурного наследияСмотреть фотографии
16:48
Их надо рубить, товарищи: «космический» эксперт призвал не жалеть дубы ради трассы под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»Смотреть фотографии
15:42
Губернатор Волгоградской области провел секретное совещаниеСмотреть фотографии
15:18
Совет Госдумы рассмотрел скандальный законопроект о переходе Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
12:49
Школу в Волгоградской области перевели на удаленку из-за вспышки кишечной инфекцииСмотреть фотографии
12:05
Бой на плато: от COVID-19 в Волгоградской области скончались 132 человекаСмотреть фотографии
11:46
Мэрия Волгограда проводит проверку по скандальному делу о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
11:40
Колесами кверху: в Волгограде перевернулся цементовоз (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгоградской области погибла пассажирка БМВ Х5Смотреть фотографии
10:12
Прокурор Волгоградской области поговорит с жителями ЗаволжьяСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде имущество коммерсанта арестовали за долги по налогамСмотреть фотографии
09:07
Московский Экономический Форум приглашает на вебинар «Безработица в России: кто виноват и что делать?»Смотреть фотографии
08:34
Волгоградцев поражают риновирусыСмотреть фотографии
21:23
Компанию самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы могут признать несостоятельнойСмотреть фотографии
20:03
Волгоградец ответит в суде за гибель троих друзей в ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
Расследование в активной стадии: в Волгограде разбираются в скандале с ремонтом школьных крышСмотреть фотографии
17:28
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвуменСмотреть фотографии
16:54
В Волгоградской области на 3% повысят оклады работникам госучрежденийСмотреть фотографии
15:38
Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисыСмотреть фотографии
15:18
Имущество обанкротившегося хлебозавода №2 в Волгограде ушло с молоткаСмотреть фотографии
14:33
Волгоградской области вновь предрекают заморозкиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградский «Ротор» пропустит еще одну игру из-за коронавирусаСмотреть фотографии
13:01
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Череда ежедневных смертей от коронавируса прервалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычногоСмотреть фотографии
11:30
Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времениСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 