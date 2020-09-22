Спорт 22.09.2020 16:16
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22.09.2020 16:16
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Ротору» засчитано техническое поражение в матче 8-го тура с «Ростовом». Об этом сообщают федеральные СМИ. Ранее волгоградский клуб получил техническое поражение за отмененный матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала. Сейчас «Ротор» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Что касается последней отмененной игры с «Динамо» из Старополья, то, как ранее сообщало ИА "Высота 102", сегодня руководство «Ротора» направило официальные письма в адрес президента Российского Футбольного Союза Александра Дюкова и директора ПФК «Динамо» (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021 между командами «Динамо» и «Ротор» на резервную дату. Тем временем в клубе заявили, что готовятся к матчу с "Рубином", который должен состояться в это воскресенье на "Волгоград Арене".
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