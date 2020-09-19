Аллея бордовых кленов появится в Тракторозаводском районе Волгограда





400 деревьев и кустарников посадят в ближайшее время перед Дворцом культуры Тракторозаводского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, накануне вдоль пешеходных дорожек по улице Шурухина уже высадили 120 кустов форзиции.

В ближайшие дни подрядчик приступит к формированию аллеи вдоль улицы Жолудева из трехметровых кленов с листвой бордовых оттенков. Детские игровые площадки оформят полутораметровыми кленами «Глобозум» с кроной в форме шара.

Музыкальный сквер, расположенный вдоль Шурухина, украсят аллеи из лип и акаций. Здесь же установят фонари, выполненные в форме контрабаса, балалайки, гитары и других музыкальных инструментов, а также скамейки с опорами в виде арф. На детской площадке по улице Жолудева появятся игровые формы в виде хижины волшебника, музыкального театра, качалки и другие формы. Вся мебель изготовлена по индивидуальному заказу. Игровые комплексы и парковую мебель рабочие начнут монтировать в ближайшее время. В дальнейшем муниципалитет реконструирует пешеходную зону на улице Дзержинского - от проспекта Ленина до улицы Шурухина.

В этом году также ведутся работы по реконструкции второй очереди парка Гагарина в Краснооктябрьском районе и территории около областной больницы №1 на улице Ангарской. В Советском районе идет строительство парка в микрорайоне «Долина». Всего с 2015 года в областном центре благоустроили порядка 40 парков и общественных пространств, обновили 179 дворов.



