В Волгоградской области безработный сжег чужой дом дотла





Безработный 50-летний житель Михайловки задержан по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне мужчина проник в дом соседей, в котором давно никто не жил, и стал там выпивать. Затем он поджег спичками газетный сверток и стал подносить его к вещам, распространяя огонь по всему строению.

То, что дом сгорел по причине занесения открытого источника огня установили специалисты, а полицейские оперативно нашли подозреваемого. Мужчина своей вины не отрицал. В результате пожара домовладение выгорело полностью. В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба.

За содеянное задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области