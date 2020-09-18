Расследования

В Волгоградской области безработный сжег чужой дом дотла

Расследования 18.09.2020 15:30
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18.09.2020 15:30


Безработный 50-летний житель Михайловки задержан по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне мужчина проник в дом соседей, в котором давно никто не жил, и стал там выпивать. Затем он поджег спичками газетный сверток и стал подносить его к вещам, распространяя огонь по всему строению. 
То, что дом сгорел по причине занесения открытого источника огня установили специалисты, а полицейские оперативно нашли подозреваемого. Мужчина своей вины не отрицал. В результате пожара домовладение выгорело полностью. В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба.
За содеянное задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. 
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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