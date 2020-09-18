Кассационная судебная инстанция 17.09.20г. рассмотрела по существу затянувшийся спор между УФАС по Волгоградской области и специализированными организациями, осуществляющими деятельность в Волгоградской области – АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (далее специализированные организации) по вопросу установления гарантийного срока на услуги по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Позиция специализированных организаций состояла в том, что гарантийный срок (в случае принятия решения о его установлении) должен определяться исходя из технологических особенностей выполняемых работ и услуг, а проверки контролирующим органом (при наличии оснований) должны производиться не выборочно, а в отношении всех организаций, работающих на данном конкурентном рынке услуг (более тридцати).

Позиция УФАС по Волгоградской области состояла в том, что критерием установления гарантийного срока является условно-переменная величина – периодичность выполнения работ (по действующему законодательству периодичность составляет не менее одного раза в год, по ранее действовавшему законодательству не менее одного раза в три года, формально говоря, по согласованию с абонентом обслуживание может производиться ежемесячно), а проверки в отношении всех участников рынка обязательными не являются.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, позиция УФАС по Волгоградской области, закону не соответствует.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Волгоград», УФАС по Волгоградской области уже не первый раз принимает решения в сфере регулирования газоснабжения, которые признаются незаконными судом. Однако вопрос о том, кто возместит причиненные организациям убытки, возникшие в связи с исполнением незаконных требований и ущерб деловой репутации, и будут ли конкретные должностные лица УФАС по Волгоградской области привлечены к какой-либо ответственности до сих пор остается риторическим, отмечает пресс-служба.



