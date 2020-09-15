В Волгограде первый член ОПГ инсценировщиков ДТП получил срок

Расследования 15.09.2020 14:11
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15.09.2020 14:11
Центральный районный суд Волгограда огласил приговор 32-летнему жителю Волгограда по уголовному делу о покушении на мошенничество в сфере страхования на сумму более 11 миллионов рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, с учетом мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхование в составе организованной группы), двум эпизодам ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в составе организованной группы, в особо крупном размере), трем эпизодам ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования в составе организованной группы, в особо крупном размере).
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела, являясь участником организованной группы – структурного подразделения преступного сообщества из 16 человек, с августа 2015 по сентябрь 2016 года на территории Москвы и Волгограда инсценировал дорожно-транспортные происшествия с целью последующего хищения денежных средств страховых компаний.
Всего подсудимым совместного с сообщниками сфальсифицированы документы для получения страховых выплат на общую сумму более 11 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовные дела в отношении 14 сообщников осужденного находятся на рассмотрении в суде, в отношении 1 – на стадии расследования.
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