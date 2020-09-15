Жители Вторчермета в Волгограде впервые в жизни увидят горящие фонари





Установку более 150 уличных светильников завершает компания-инвестор в Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, общая протяженность новых линий освещения составляет порядка пяти тысяч погонных метров. Одновременно ведется реконструкция линий вдоль Второй Продольной магистрали в Центральном и Ворошиловском районах.

В поселке Вторчермет на юге Волгограда бригады смонтировали 87 современных светильников на улицах Островной, Георгиевской, Лядова, Доволенской, Нижней, Старорусской, где раньше никогда не было уличных фонарей. В поселке Ангарском свыше 30 светильников установлены на улицах Попова и Ковалевской, в том числе рядом со школой, где сейчас ведется реконструкция. Также завершается монтаж линий освещения на улицах Царицынской и Халтурина в границах улиц Продольной и Колесникова.

Также в областном центре ведется модернизация старых линий наружного освещения. Так, в настоящее время реконструкция идет вдоль Второй Продольной магистрали - между Хиросимы до Голубинской, Елецкой и Огородной. Всего на этих участках по обеим сторонам дороги смонтируют порядка 300 светоточек. Вместо старых железобетонных столбов рабочие устанавливают металлические опоры со светодиодными светильниками. В отличие от натриевых ламп эти устройства равномерно рассеивают поток яркого белого света, что улучшает видимость для участников движения. Их гарантийный срок службы составляет 50 тысяч часов – это примерно в три раза больше, чем лампы предыдущего поколения. Аналогичные работы накануне завершились на проспекте Университетском в границах улиц Автомобилистов и Гвоздкова.

Всего в этом году в Волгограде будет модернизировано порядка тысячи светильников и установлено около 1900 новых фонарей.

Модернизация и строительство линий наружного освещения в Волгограде ведется с 2018 года. В прошлом году на улицах горда появилось 2150 новых уличных фонарей. До 2021 года включительно в развитие сети наружного освещения инвестор должен вложить порядка одного миллиарда рублей.



