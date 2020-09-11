Здравоохранение 11.09.2020 17:01
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11.09.2020 17:01
В Амовской школе Новоаннинского района Волгоградской области зафиксировано массовое заболевание детей ротовирусной инфекцией неясной этиологии. Как стало известно ИА «Высота 102», из 76 обучающихся - 29 заболели, также случаи заболевания зафиксированы у троих работников школы. Один ребенок госпитализирован в Новоаннинскую больницу. Остальные ученики находятся дома и проходят лечение амбулаторно.
«В настоящий момент взяты анализы всех заболевших в баклабораторию, пробы воды. В школе отменены занятия. Ситуация находится под контролем, проводится межведомственная проверка Роспотребнадзора», - сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.
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