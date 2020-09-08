В Санкт-Петербурге увековечили память сталинградцев - защитников Ленинграда

Общество 08.09.2020 15:30
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08.09.2020 15:30
Памятная плита, увековечившая подвиг сталинградцев-защитников блокадного Ленинграда появилась на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в церемонии открытия принял участие губернатор Андрей Бочаров.
«В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы мы делаем еще один шаг по сохранению исторической правды. От жителей Волгоградской области я благодарю жителей Санкт-Петербурга, губернатора Александра Дмитриевича Беглова за то, что нам предоставлена возможность и большая честь увековечить память наших земляков, сталинградцев, здесь - в сердце Ленинграда. Большое спасибо», - сказал Андрей Бочаров.
В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность главе Волгоградской области и всем жителям региона за сохранение памяти, за заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе о жителях и защитниках блокадного Ленинграда, проживающих в Волгограде.
«Наш город защищали воины из всех регионов страны, в том числе и ленинградцы воевали на всех фронтах. У нас одна Победа, и наша задача — сохранить память о тех героях, которые отстояли нашу страну», — отметил Александр Беглов.
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