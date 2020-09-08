«Были сопутствующие»: в коронавирусном интернате Волгоградской области умер пациент





В Калачевском психоневрологическом интернате Волгоградской области, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, умер пациент. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, пока о точной причине смерти говорить рано – проводятся посмертные исследования, однако, уточнил он, у пациента были сопутствующие хронические заболевания.

В настоящее время ситуация в Калачевском психоневрологическом интернате стабилизирована. «Есть еще единичные случаи повторных положительных тестов. Но тринадцать выздоровевших уже вернулись в отдельное помещение интерната», - пояснил Николай Алимов.

Напомним, по последним данным в социальном учреждении коронавирусом заболели более 70 человек – как персонал, так и пациенты. Причины вспышки инфекции в психоневрологическом интернате, который работал в закрытом режиме, Роспотребнадзор до сих пор не обнародовал.



