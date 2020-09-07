



Ещё 9 регионов получат средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом отходов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102».

Дополнительное финансирование получат республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, а также Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им перераспределят 838 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. В частности, Волгоградской области выделено 173 миллиона 853 тысячи рублей на эти цели.

Суммарно на обеспечение бесперебойной работы мусорных операторов в 2020 году выделено более 9 млрд рублей. Деньги поступят в 76 регионов.

Коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объёмов бытового мусора. Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности. Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку, пояснили в правительстве.



