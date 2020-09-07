Федеральные новости

Волгоградская область получит дополнительные миллионы на борьбу с мусором в условиях пандемии

Федеральные новости 07.09.2020 14:20
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07.09.2020 14:20


Ещё 9 регионов получат средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом отходов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102».
Дополнительное финансирование получат республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, а также Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им перераспределят 838 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. В частности, Волгоградской области выделено 173 миллиона 853 тысячи рублей на эти цели. 
Суммарно на обеспечение бесперебойной работы мусорных операторов в 2020 году выделено более 9 млрд рублей. Деньги поступят в 76 регионов.
Коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объёмов бытового мусора. Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности. Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку, пояснили в правительстве.

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