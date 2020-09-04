Школьное питание: компания “Виво маркет” вместе с родителями делает систему питания удобной, качественной и безопасной
Общество 04.09.2020 22:34 Новости компаний
0
04.09.2020 22:34 Новости компаний
Начиная с 1 сентября ученики 1-4 классов, а также льготники в Волгограде получают бесплатное горячее питание.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании “Виво маркет”- одного из операторов школьного питания в Волгограде, благодаря звонкам родителей на горячую линию 8909377304 за три дня работы в новых условиях было выявлено несколько вопросов, которые требуют пояснений. Основной касается состава нового меню, ознакомиться с которым можно здесь.
Новое меню отличается тем, что разработано отдельно для учеников 1 и 2 смены, дополнено овощными, мясными блюдами и напитками. Оно соответствует нормам СанПиН и утверждено Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области 31 августа 2020 года.
Следует отметить, что подготовкой к работе в новых условиях, в том числе и эпидемиологических, операторы питания, а также школы Волгограда начали заниматься с мая. Была проведена огромная работа по подбору и обучению персонала, разработке логистических решений, увеличению числа посадочных мест, закупке мебели и посуды, приведению в порядок технологического, холодильного, сантехнического оборудования.
“Мы хотим поблагодарить родителей за неравнодушную позицию, и предлагаем продолжить совместную конструктивную работу. Просим с вопросами и предложениями обращаться к нам на горячую линию по номеру 8909377304. Также можно писать в наши аккаунты в социальных сетях https://www.instagram.com/vivomarket_ru/, https://vk.com/vivomarket_ru. Мы уверены, что в ближайшие несколько дней мы добьемся наилучшего результата. Давайте вместе сделаем систему школьного питания в Волгограде удобной, качественной и безопасной”, - прокомментировала директор комбината социального питания ООО “Виво маркет” Мария Иванова.
Напомним, компания "Виво маркет" - один из операторов школьного питания в Волгограде, который организует процесс в образовательных учреждениях пяти районов города: Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском.
Отметим, что количество детей, получающих бесплатные горячие завтраки и обеды в школе, с началом нового учебного года выросло почти в полтора раза – с 37 тысяч до 54 тысяч человек. Таким образом, волгоградский регион одним из первых в стране приступил к исполнению поручения Президента РФ Владимира Путина об обеспечении детей качественной и безопасной пищей.
Реклама
В Волгограде хотят осчастливить всех, кому положены "коронавирусные" выплаты на детей04.09.2020 21:26
Общество 04.09.2020 21:26
Тонули и нарушали: итоги запретного пляжного сезона в Волгоградской области04.09.2020 15:48
Общество 04.09.2020 15:48
Ничем не болел: еще один молодой волгоградец не пережил коронавируса04.09.2020 15:26
Общество 04.09.2020 15:26
МВД России закупило для волгоградских полицейских 58 новых иномарок04.09.2020 15:10
Общество 04.09.2020 15:10
Волгоградцам к Дню города подарили новый парк в историческом месте04.09.2020 12:30
Общество 04.09.2020 12:30
Волгоградский облсуд завернул еще один иск о московском времени04.09.2020 12:04
Общество 04.09.2020 12:04
Для пожилых жителей Волгоградской области продлили режим самоизоляции04.09.2020 08:34
Общество 04.09.2020 08:34
Судья ошибся: РФС оценил назначение пенальти волгоградскому «Ротору» в матче со «Спартаком»03.09.2020 20:34
Общество 03.09.2020 20:34
Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастике03.09.2020 18:01
Общество 03.09.2020 18:01
Врачи вылечили первых пациентов охваченного коронавирусом интерната в Волгоградской области03.09.2020 17:24
Общество 03.09.2020 17:24
Почти полсотни гаражей попали под снос в Волгограде03.09.2020 17:03
Общество 03.09.2020 17:03
Полетели голуби и белые шары: в Волжском почтили память погибших детей Беслана03.09.2020 14:50
Общество 03.09.2020 14:50
В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорог03.09.2020 13:14
Общество 03.09.2020 13:14
Прокуратура после убийства матерью ребенка под Волгоградом проверит органы профилактики03.09.2020 12:55
Общество 03.09.2020 12:55
Без галочки: волгоградцев поздравят с Днем города в едином стиле03.09.2020 12:30
Общество 03.09.2020 12:30
Реклама