Общество

Школьное питание: компания “Виво маркет” вместе с родителями делает систему питания удобной, качественной и безопасной

Общество 04.09.2020 22:34 Новости компаний
0
04.09.2020 22:34 Новости компаний


Начиная с 1 сентября ученики 1-4 классов, а также льготники в Волгограде получают бесплатное горячее питание. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании “Виво маркет”- одного из операторов школьного питания в Волгограде,  благодаря звонкам родителей на горячую линию 8909377304 за три дня работы в новых условиях было выявлено несколько вопросов, которые требуют пояснений. Основной касается состава нового меню, ознакомиться с которым можно здесь.
Новое меню отличается тем, что разработано отдельно для учеников 1 и 2 смены, дополнено овощными, мясными блюдами и напитками. Оно соответствует нормам СанПиН и утверждено Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области 31 августа 2020 года.
Следует отметить, что подготовкой к работе в новых условиях, в том числе и эпидемиологических, операторы питания, а также школы Волгограда начали заниматься с мая. Была проведена огромная работа по подбору и обучению персонала, разработке логистических решений, увеличению числа посадочных мест, закупке мебели и посуды, приведению в порядок технологического, холодильного, сантехнического оборудования. 
“Мы хотим поблагодарить родителей за неравнодушную позицию, и предлагаем продолжить совместную конструктивную работу. Просим с вопросами и предложениями обращаться к нам на горячую линию по номеру 8909377304. Также можно писать в наши аккаунты в социальных сетях https://www.instagram.com/vivomarket_ru/, https://vk.com/vivomarket_ru. Мы уверены, что в ближайшие несколько дней мы добьемся наилучшего результата. Давайте вместе сделаем систему школьного питания в Волгограде удобной, качественной и безопасной”, - прокомментировала директор комбината  социального питания ООО “Виво маркет” Мария Иванова.
Напомним, компания "Виво маркет" - один из операторов школьного питания в Волгограде, который организует процесс в образовательных учреждениях пяти районов города: Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском.
Отметим, что количество детей, получающих бесплатные  горячие завтраки и обеды в школе, с началом нового учебного года выросло почти в полтора раза  – с 37 тысяч до 54 тысяч человек. Таким образом,  волгоградский регион одним из первых в стране приступил к исполнению поручения Президента РФ Владимира Путина об обеспечении детей качественной и безопасной пищей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
04.09.2020 21:26
Общество 04.09.2020 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 15:48
Общество 04.09.2020 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 15:26
Общество 04.09.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 15:10
Общество 04.09.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 12:30
Общество 04.09.2020 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 12:04
Общество 04.09.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2020 08:34
Общество 04.09.2020 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 20:34
Общество 03.09.2020 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 18:01
Общество 03.09.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 17:24
Общество 03.09.2020 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 17:03
Общество 03.09.2020 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 14:50
Общество 03.09.2020 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 13:14
Общество 03.09.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 12:55
Общество 03.09.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 12:30
Общество 03.09.2020 12:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:34
Школьное питание: компания “Виво маркет” вместе с родителями делает систему питания удобной, качественной и безопаснойСмотреть фотографии
21:41
Волгоградская молодежь мается без работыСмотреть фотографии
21:26
В Волгограде хотят осчастливить всех, кому положены "коронавирусные" выплаты на детейСмотреть фотографии
17:41
Предприниматели Поволжья могут сэкономить время с помощью новой онлайн-кассы Сбербанка и «Эвотор»Смотреть фотографии
15:56
В Волгограде бизнес в трансе от новой кадастровой оценки недвижимостиСмотреть фотографии
15:48
Тонули и нарушали: итоги запретного пляжного сезона в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:26
Ничем не болел: еще один молодой волгоградец не пережил коронавирусаСмотреть фотографии
15:10
МВД России закупило для волгоградских полицейских 58 новых иномарокСмотреть фотографии
13:53
Накипело: селянин в Волгоградской области навел ружье на работодателя из-за долга по зарплатеСмотреть фотографии
12:30
Волгоградцам к Дню города подарили новый парк в историческом местеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградский облсуд завернул еще один иск о московском времениСмотреть фотографии
11:49
110 человек «сгорели» от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:29
Удар и огонь: ДТП в Волгограде с загоревшимся авто попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
В Волгограде поливальная машина и легковушка не поделили дорогуСмотреть фотографии
10:43
Неуступчивый водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Изуродовавший лицо экс-супруге житель Урюпинска требовал "мягкого" приговораСмотреть фотографии
09:47
Вину не признал: водителя из Башкирии осудили за гибель семейной пары в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
В Волжском на рассвете сгорел BMW X6Смотреть фотографии
08:34
Для пожилых жителей Волгоградской области продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
21:11
В Волгограде пояснили причины длительного ожидания тестов на коронавирусСмотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Судья ошибся: РФС оценил назначение пенальти волгоградскому «Ротору» в матче со «Спартаком»Смотреть фотографии
18:01
Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастикеСмотреть фотографии
17:24
Врачи вылечили первых пациентов охваченного коронавирусом интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Зачищали вручную: КСП нашла нарушения в процессе ликвидации свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Почти полсотни гаражей попали под снос в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области сообщения о жертвах коронавируса хронически опаздываютСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области члены УИКов проведут подомовой обход электоратаСмотреть фотографии
14:15
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режимеСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорогСмотреть фотографии
12:55
Прокуратура после убийства матерью ребенка под Волгоградом проверит органы профилактикиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 