



Начиная с 1 сентября ученики 1-4 классов, а также льготники в Волгограде получают бесплатное горячее питание.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании “Виво маркет”- одного из операторов школьного питания в Волгограде, благодаря звонкам родителей на горячую линию 8909377304 за три дня работы в новых условиях было выявлено несколько вопросов, которые требуют пояснений. Основной касается состава нового меню, ознакомиться с которым можно здесь.

Новое меню отличается тем, что разработано отдельно для учеников 1 и 2 смены, дополнено овощными, мясными блюдами и напитками. Оно соответствует нормам СанПиН и утверждено Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области 31 августа 2020 года.

Следует отметить, что подготовкой к работе в новых условиях, в том числе и эпидемиологических, операторы питания, а также школы Волгограда начали заниматься с мая. Была проведена огромная работа по подбору и обучению персонала, разработке логистических решений, увеличению числа посадочных мест, закупке мебели и посуды, приведению в порядок технологического, холодильного, сантехнического оборудования.

на горячую линию по номеру 8909377304. Также можно писать в наши аккаунты в социальных сетях https://www.instagram.com/vivomarket_ru/, директор комбината социального питания ООО “Виво маркет” Мария Иванова. “Мы хотим поблагодарить родителей за неравнодушную позицию, и предлагаем продолжить совместную конструктивную работу. Просим с вопросами и предложениями обращаться к нам. Также можно писать в наши аккаунты в социальных сетях https://www.instagram.com/vivomarket_ru/, https://vk.com/vivomarket_ru . Мы уверены, что в ближайшие несколько дней мы добьемся наилучшего результата. Давайте вместе сделаем систему школьного питания в Волгограде удобной, качественной и безопасной”, - прокомментировала

Напомним, компания "Виво маркет" - один из операторов школьного питания в Волгограде, который организует процесс в образовательных учреждениях пяти районов города: Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском.

Отметим, что количество детей, получающих бесплатные горячие завтраки и обеды в школе, с началом нового учебного года выросло почти в полтора раза – с 37 тысяч до 54 тысяч человек. Таким образом, волгоградский регион одним из первых в стране приступил к исполнению поручения Президента РФ Владимира Путина об обеспечении детей качественной и безопасной пищей.



