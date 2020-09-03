



Количество заболевших коронавирусом в Калачевском психоневрологическом интернате увеличилось на 29 человек. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Ранее сообщалось о 49 заболевших – сотрудниках и пациентах учреждения. Николай Алимов пояснил, что в социальном учреждении предприняты меры для изоляции жильцов при появлении признаков инфекции. В случае необходимости они госпитализируются. При этом 12 ранее заболевших уже вылечились и готовятся к выписке. Для их размещения подготовлено отдельное помещение в психоневрологическом интернате, где произведена дезинфекция.

Напомним, Калачевский психоневрологический интернат стал уже третьим учреждением социальной защиты, где произошла вспышка инфекции. Ранее подобное случилось в Урюпинском и Ленинском интернатах. В управлении Роспотребнадзора, представители которого уже длительное время не посещают брифинги и не общаются с журналистами, не сообщают об источниках заноса инфекции в учреждение, которое работало в закрытом режиме.



