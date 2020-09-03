Общество

Полетели голуби и белые шары: в Волжском почтили память погибших детей Беслана

Общество 03.09.2020 14:50
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03.09.2020 14:50


Сегодня в Волжском сотрудники ОМОН и ученики подшефных росгвардейских классов школы №35 им. Дубины в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память погибших в результате теракта в школе города Беслана в 2004 году. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области. 
Страшная трагедия произошла 16 лет назад в школе №1 города Беслана (Северная Осетия). На торжественной линейке, посвященной началу учебного года, террористы захватили в заложники 1128 человек - детей, родителей и сотрудников школы. В течение двух с половиной дней мирных жителей удерживали в заминированном спортзале учебного заведения без воды и пищи. 3 сентября в ходе спасательной операции большинство заложников были освобождены. Погибли 334 человека, из которых 186 - дети. 
В волжской школе кадеты и сотрудники ОМОН почтили память погибших минутой молчания. Ученица профильного класса Росгвардии Арина Старынина исполнила песню "Белые шары". Под трогательную мелодию этой композиции росгвардейцы вместе с детьми выпустили в небо голубей и белые воздушные шары, как символы человеческих жизней, оборванных терроризмом.

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