Полетели голуби и белые шары: в Волжском почтили память погибших детей Беслана





Сегодня в Волжском сотрудники ОМОН и ученики подшефных росгвардейских классов школы №35 им. Дубины в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память погибших в результате теракта в школе города Беслана в 2004 году. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области.

Страшная трагедия произошла 16 лет назад в школе №1 города Беслана (Северная Осетия). На торжественной линейке, посвященной началу учебного года, террористы захватили в заложники 1128 человек - детей, родителей и сотрудников школы. В течение двух с половиной дней мирных жителей удерживали в заминированном спортзале учебного заведения без воды и пищи. 3 сентября в ходе спасательной операции большинство заложников были освобождены. Погибли 334 человека, из которых 186 - дети.

В волжской школе кадеты и сотрудники ОМОН почтили память погибших минутой молчания. Ученица профильного класса Росгвардии Арина Старынина исполнила песню "Белые шары". Под трогательную мелодию этой композиции росгвардейцы вместе с детьми выпустили в небо голубей и белые воздушные шары, как символы человеческих жизней, оборванных терроризмом.



