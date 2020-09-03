









В волгоградском облкомздраве пояснили причины длительных ожиданий тестов на коронавирус некоторыми пациентами, которые проходят лечение в ковидных госпиталях, сообщает ИА «Высота 102». Как рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, сейчас в сутки в регионе делается около 3 тысяч анализов. По этому показателю Волгоградская область приближается к третьему этапу ограничений. При этом планируется увеличить мощности лабораторий и уже в сентябре довести количество исследований до 4 тысяч в сутки.

По словам Николая Алимова, проблемы с ожиданием тестов могут быть вызваны локальными вспышками инфекции, что сразу приводит к пиковым нагрузкам в лабораториях, а также «человеческим фактором» - «Не так забрали». В облкомздрав по данному поводу семь человек обратились с жалобами. Однако часть этих жалоб, подчеркнул Николай Алимов, касалась негосударственных клиник. В ближайшее время планируется открыть горячую линию по данной проблеме, однако контролировать «путь» результатов тестов будут только в лабораториях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области.

Между тем, тестированием на коронавирус занимаются также лаборатории, которые подчиняются Роспотребнадзору. Ранее осведомленный источник в облкомздраве пояснял, что проблемы с длительным ожиданием тестов связаны с трудностями межведомственного взаимодействия – структур системы здравоохранения и Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в редакцию ИА "Высота 102" обращались пациенты, которые проходят лечение в волгоградской больнице №12 и в ковидном госпитале, развернутым на базе детской больницы №8, которые рассказали, что после курса лечения около двух недель не могут дождаться результатов тестов на COVID-19.