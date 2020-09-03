Происшествия

Под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертв

Происшествия 03.09.2020 10:41
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03.09.2020 10:41


Два человека пострадали в Городищенском районе в результате столкновения двух легковых машин. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло утром на 3 км подъездной автодороги от трассы М6 "Каспий" в сторону Волгограда.
48-летний водитель "Nissan Almera" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2107", которым управлял 68-летний водитель. В результате водитель "семерки" и его 43-летняя пассажир госпитализированы в больницу.

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