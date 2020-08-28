Общество 28.08.2020 11:03
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28.08.2020 11:03
С началом учебного года в Волгограде возобновляется движение электротранспорта по маршрутам №6 «Ул. КИМ» - «36 школа» и №7 «Ул. КИМ» - «Жилгородок». Для удобства школьников и студентов, составляющих основной пассажиропоток на этих направлениях, расписание движения трамваев составлено с учетом работы учебных заведений, рядом с которыми проходят оба маршрута. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
В августе МУП «Метроэлектротранс» провело капитальную реконструкцию трамвайного полотна на улице Баррикадной в Ворошиловском районе: здесь было заменено свыше 400 метров пути – это более 800 погонных метров рельсов и 750 шпал. В межрельсовом пространстве вровень с рельсами уложено порядка 5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Эта мера позволяет предотвратить скопление осадков и вымывание щебеночного балласта, а также позволяет задействовать в автомобильном движении и пространство трамвайных путей, вдвое расширив проезжую часть улицы Баррикадной. По данному участку, кроме маршрутов №6 и №7, проходит также трамвайный маршрут №3.
Кроме того, также с 1 сентября для удобства жителей Краснооктябрьского района предприятие выведет дополнительный подвижной состав на трамвайный маршрут №13 «Стадион «Монолит» - «Ул. Матросова», благодаря чему интервал движения на данном направлении сократится до 5 минут в часы пик.
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