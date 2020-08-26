Телеком

Новый обучающий модуль поможет самостоятельно организовать путешествие

Телеком 26.08.2020 15:11
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26.08.2020 15:11


«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы». Новый курс представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения пользователей старшего возраста, уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания и использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, с помощью нового курса слушатели ознакомятся с наиболее удобными и популярными способами покупки авиа и ж/д билетов через интернет, узнают, как забронировать отель и билеты на экскурсию, в театр или музей в незнакомом городе. А главное, материалы обучающего модуля помогут все это сделать грамотно и безопасно.
«Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику модулей определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале «Азбука интернета». Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы — методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.
Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.
Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и ПФР о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы. 

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