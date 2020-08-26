Телеком 26.08.2020 15:11
0
26.08.2020 15:11
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы». Новый курс представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения пользователей старшего возраста, уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания и использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, с помощью нового курса слушатели ознакомятся с наиболее удобными и популярными способами покупки авиа и ж/д билетов через интернет, узнают, как забронировать отель и билеты на экскурсию, в театр или музей в незнакомом городе. А главное, материалы обучающего модуля помогут все это сделать грамотно и безопасно.
«Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику модулей определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале «Азбука интернета». Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы — методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.
Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.
Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и ПФР о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.
Реклама
Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу «Капулети и Монтекки» из Санкт-Петербурга25.08.2020 14:37
Телеком 25.08.2020 14:37
В новый учебный год с новым смартфоном: скидки до 50% на смартфоны Samsung25.08.2020 10:50
Телеком 25.08.2020 10:50
Скоростной спутниковый интернет пришел в вахтовые посёлки золотодобытчиков24.08.2020 14:11
Телеком 24.08.2020 14:11
Игры на скорости 5G: Билайн показал «рай» для геймеров20.08.2020 14:45
Телеком 20.08.2020 14:45
«Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования20.08.2020 12:42
Телеком 20.08.2020 12:42
Стало известно, почему волгоградцы стали чаще пользоваться банковскими приложениями и финтехом19.08.2020 13:52
Телеком 19.08.2020 13:52
Половину из всех нарушений на ЕГЭ-2020 выявила нейросеть «Ростелекома»14.08.2020 16:07
Телеком 14.08.2020 16:07
Билайн сохранит доступ к мессенджерам и навигаторам даже при нуле на счете14.08.2020 13:51
Телеком 14.08.2020 13:51
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»12.08.2020 14:46
Телеком 12.08.2020 14:46
Вышел второй сезон инстаграм-сериала «Пушкин 20.20. Друзья»11.08.2020 19:34
Телеком 11.08.2020 19:34
«Битва поколений»: «Ростелеком» организовал семейное онлайн-мероприятиев Волгограде10.08.2020 10:55
Телеком 10.08.2020 10:55
Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»07.08.2020 15:05
Телеком 07.08.2020 15:05
Три по цене одного: спрос на объединенный тариф МТС в Волгограде вырос в 2,6 раза05.08.2020 16:41
Телеком 05.08.2020 16:41
Эксперт: видеоконтент обеспечил резкий рост интернет-трафика04.08.2020 15:47
Телеком 04.08.2020 15:47
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»03.08.2020 16:03
Телеком 03.08.2020 16:03
Реклама