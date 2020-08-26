«Волга-Раст»: выгодный бонус* для владельцев Volkswagen





Автомобили выпускаемой сегодня линейки моделей Volkswagen – современные, максимально надежные, выносливые, неприхотливые и проверенные в экстремальной эксплуатации машины, которые хорошо адаптированы к российскому климату и качеству дорожных покрытий.





Однако ничего вечного в мире автомобилей не существует, и даже эти автомобили требуют своевременного и качественного технического обслуживания. Специалисты официального дилера Volkswagen призывают не заниматься сервисным обслуживанием самостоятельно или доверять работу мастерам «гаражного» ремонта — эти высокотехнологичные машины требуют профессионализма, опыта, сложного оборудования и оригинальных комплектующих.





выгодный бонус* : профессиональный комплекс диагностики и технического обслуживания в соответствии с технологической картой автопроизводителя. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании. Покупателей немецких автомобилей в салонах официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» в Волгограде ждёт: профессиональный комплекс диагностики и технического обслуживания в соответствии с технологической картой автопроизводителя. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании.





1, официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» предлагает в виде бесплатного бонуса следующие услуги, на выбор1: При покупке запасных частей в заказ-наряде на сумму от 15.000 рублей, официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» предлагает в виде бесплатного бонуса следующие услуги, на выбор





Комплексная проверка состояния авто по 11 пунктам:





• подвески и днища автомобиля (осмотр на подъемнике);

• тормозной системы;

• системы охлаждения;

• системы отопления и кондиционирования (+салонный фильтр);

• выхлопной системы;

• наружного освещения с регулировкой фар;

• приводного ремня;

• состояния шин и протекторов;

• количества и уровня масла, тормозной и охлаждающей жидкостей;

• состояния ветрового стекла и стеклоочистителей;

• памяти неисправностей в ЭБУ.





Антибактериальная обработка кондиционера + замена салонного фильтра





Такая обработка улучшает экологию в салоне авто, уничтожает до 90% вредоносных бактерий, скопившихся в системе кондиционирования. Защищает климатическую систему от преждевременного износа и поломки. Отработанный салонный фильтр в сервисном центре Volkswagen заменят на оригинальный.





Установка оригинальных щеток стеклоочистителей





Оригинальные бескаркасные щетки стеклоочистителей в Volkswagen имеют аэродинамическую форму и способны эффективно справляться с очисткой лобового стекла машины в любых погодных условиях и на любой скорости, всесезонны. Они работают практически бесшумно, износостойки и имеют длительный срок эксплуатации.





Кроме того, официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» дает выгоду до 15%2 на ремонтные работы и до 10%2 на оригинальные запасные части при записи клиентов на техобслуживание в воскресенье.





*Подробности акции в официальном сервисном центре Volkswagen «Волга-Раст» на ул. Землячки, 82 Г и по телефону: +7 (8442) 78-13-33 на ул. Землячки, 82 Г и по телефону: +7 (8442) 78-13-33









1. Предложение действительно до 31.08.2020 года. Предложение действует для физических лиц, владельцев автомобилей Volkswagen любой модели без ограничения по году выпуска. Кроме кузовных деталей, аксессуаров и дополнительного оборудования. Уточняйте условия акции в отделе сервиса вашего официального дилера Volkswagen. Не оферта. Реклама.

2. Точную стоимость на работы и запчасти вы сможете узнать у мастеров-консультантов, приехав на обслуживание. Акция действует до 31.12.2020г. кузовных деталей, аксессуаров и дополнительного оборудования.



