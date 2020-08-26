«Волга-Раст»: выгодный бонус* для владельцев Volkswagen

Экономика 26.08.2020 13:46 Реклама
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26.08.2020 13:46 Реклама
Автомобили выпускаемой сегодня линейки моделей Volkswagen – современные, максимально надежные, выносливые, неприхотливые и проверенные в экстремальной эксплуатации машины, которые хорошо адаптированы к российскому климату и качеству дорожных покрытий.
Однако ничего вечного в мире автомобилей не существует, и даже эти автомобили требуют своевременного и качественного технического обслуживания. Специалисты официального дилера Volkswagen призывают не заниматься сервисным обслуживанием самостоятельно или доверять работу мастерам «гаражного» ремонта — эти высокотехнологичные машины требуют профессионализма, опыта, сложного оборудования и оригинальных комплектующих.
Покупателей немецких автомобилей в салонах официального дилера Volkswagen «Волга-Раст» в Волгограде ждёт выгодный бонус*: профессиональный комплекс диагностики и технического обслуживания в соответствии с технологической картой автопроизводителя. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании.
При покупке запасных частей в заказ-наряде на сумму от 15.000 рублей1, официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» предлагает в виде бесплатного бонуса следующие услуги, на выбор1:
Комплексная проверка состояния авто по 11 пунктам:
• подвески и днища автомобиля (осмотр на подъемнике);
• тормозной системы;
• системы охлаждения;
• системы отопления и кондиционирования (+салонный фильтр);
• выхлопной системы;
• наружного освещения с регулировкой фар;
• приводного ремня;
• состояния шин и протекторов;
• количества и уровня масла, тормозной и охлаждающей жидкостей;
• состояния ветрового стекла и стеклоочистителей;
• памяти неисправностей в ЭБУ.
Антибактериальная обработка кондиционера + замена салонного фильтра
Такая обработка улучшает экологию в салоне авто, уничтожает до 90% вредоносных бактерий, скопившихся в системе кондиционирования. Защищает климатическую систему от преждевременного износа и поломки. Отработанный салонный фильтр в сервисном центре Volkswagen заменят на оригинальный.
Установка оригинальных щеток стеклоочистителей
Оригинальные бескаркасные щетки стеклоочистителей в Volkswagen имеют аэродинамическую форму и способны эффективно справляться с очисткой лобового стекла машины в любых погодных условиях и на любой скорости, всесезонны. Они работают практически бесшумно, износостойки и имеют длительный срок эксплуатации.
Кроме того, официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» дает выгоду до 15%2 на ремонтные работы и до 10%2 на оригинальные запасные части при записи клиентов на техобслуживание в воскресенье.
*Подробности акции в официальном сервисном центре Volkswagen «Волга-Раст» на ул. Землячки, 82 Г и по телефону: +7 (8442) 78-13-33
1. Предложение действительно до 31.08.2020 года. Предложение действует для физических лиц, владельцев автомобилей Volkswagen любой модели без ограничения по году выпуска. Кроме кузовных деталей, аксессуаров и дополнительного оборудования. Уточняйте условия акции в отделе сервиса вашего официального дилера Volkswagen. Не оферта. Реклама.
2. Точную стоимость на работы и запчасти вы сможете узнать у мастеров-консультантов, приехав на обслуживание. Акция действует до 31.12.2020г. кузовных деталей, аксессуаров и дополнительного оборудования.
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