









Отсеивать заболевших гриппом от пациентов с ковидной инфекцией в предстоящем эпидемиологическом сезоне в Волгоградской области будут в провизорных госпиталях. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

По его словам, в провизорных госпиталях смогут выявить, чем конкретно заразился пациент, но первое время больные с гриппом и больные с COVID-19 будут находиться здесь. Алимов отметил, что в идеале такие пациенты должны находиться в боксированных отделениях.

Специалисты отмечают, что оперативно определить, заразился человек гриппом или ковидом - сложно из-за схожей симптоматики.

В регионе готовятся к наплыву пациентов в предстоящий осенне-зимний сезон. Прорабатывается вопрос открытия новых коек в стационарах. Также власти рассчитывают на мощности новой инфекционной больницы в Волжском, открытие которой ожидается осенью.

В настоящее время свободных мест в больницах Волгоградской области чуть более 1,2 тысячи.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в предстоящем эпидсезоне помимо COVID-19 будут циркулировать такие респираторные вирусы, как риновирусы, парагрипп, РС-вирус, аденовирус и др.



