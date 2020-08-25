Банк «Открытие»: предприниматели могут оформить инкассацию удаленно





Банк «Открытие» предложил своим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям электронное подключение услуг инкассации, сообщила иА «Высота 102» пресс-служба . Теперь предприниматели могут подписать документы на услуги инкассации без посещения отделения банка. Для подключения доступна как классическая инкассация, так и инкассация с помощью автоматической депозитной машины (АДМ).

Чтобы воспользоваться сервисом клиенты могут подать заявку любым удобным способом - через интернет банк «Бизнес-Портал», сайт банка или колл-центр. Согласовать и подписать договор в режиме онлайн. Подписание документов клиентом происходит с помощью Простой Электронной Подписи (ПЭП).

«Наша задача – предоставить максимальное количество сервисов и услуг через дистанционные каналы. Сделать проведение рутинных операций для предпринимателей простым, оперативным и безопасным в режиме 24/7. Уже сегодня более 90% наших клиентов пользуются услугами банка через удаленные каналы обслуживания», - комментирует начальник управления развития электронного бизнеса для юридических лиц Дмитрий Шенберг.



