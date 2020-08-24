Как Петр и Феврония: от коронавируса умерла супруга покойного главы Камышинского района





Накануне на 68-м году жизни скончалась супруга покойного главы Камышинского муниципального района Владимира Ерофеева Валентина Петровна. Она умерла от последствий, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района.

Валентина Петровна пережила своего супруга всего на 11 дней. Они лежали в реанимации в волгоградской клинике в соседних боксах. В администрации Камышинского района выразили соболезнование родным в связи с этой трагедией.

Владимир Яковлевич и Валентина Петровна вообще всегда были вместе, как нитка с иголкой – он пробивной, смелый, энергичный, по-хорошему упрямый и мощный, рассказали знавшие супругов друзья и коллеги.

Она – нежная, милая, очень домовитая: прекрасно готовила, занималась рукоделием, обожала внуков – их у Ерофеевых четверо. «Певунья и хлопотунья», - так охарактеризовали эту женщину знакомые семьи.

Валентина Петровна и ее супруг прожили вместе более 40 лет, были прилежными прихожанами. "Вот и ушли почти вместе, как Пётр и Феврония, просто не смогли друг без друга…", - вспоминают супружескую чету их друзья и коллеги.

Фото администрации Камышинского района.