Происшествия

Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП у плотины ГЭС в Волжском

Происшествия 22.08.2020 10:34
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22.08.2020 10:34


Четыре человека, среди которых двое детей 4 и 11 лет, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 43-летний водитель «Hyundai Solaris», двигаясь в направлении плотины ГЭС, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с «Volkswagen Polo», который двигался со стороны плотины в направлении улицы Логинова.
В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка «Hyundai Solaris» и трое пассажиров «Volkswagen Polo»: 34-летняя женщина, 11-летняя девочка и 4-летний мальчик. С различными травмами пострадавшие госпитализированы в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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