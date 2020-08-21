Общество

Студенты, берегитесь!: в Волгограде предупредили о последствиях регистрации фиктивных ИП

Общество 21.08.2020 16:01
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21.08.2020 16:01


УФНС России по Волгоградской области предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с привлечением молодежи к открытию фиктивной предпринимательской деятельности на подставных лиц с целью уклонения от уплаты налогов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, молодым людям, преимущественно студентам, предлагается за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет и получить электронную подпись. Все документы по регистрации ИП, ключи электронной подписи и право пользоваться счетом передаются организаторам аферы в обмен на обещанную плату. При этом, формальные предприниматели вовлекаются в финансовые схемы по созданию фиктивного бизнеса, обналичиванию денежных средств через специально открытые счета и другие противоправные действия, за которые предусмотрена налоговая, административная и даже уголовная ответственность.
В последствии к таким предпринимателям применяются меры принудительного взыскания за счет его личного имущества и денежных средств, размещенных на банковских счетах, а также официально получаемых доходов. Кроме того, предоставленные персональные данные в дальнейшем многократно используются в
различных мошеннических действиях, уже без их согласия.
Налоговики отмечают, что молодые люди, соглашаясь на участие в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и передавая в распоряжение другим лицам свою электронную подпись и расчетный счет, рискуют стать соучастником мошенников.

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