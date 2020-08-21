Общество 21.08.2020 15:18
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21.08.2020 15:18
«Волгоградский индустриальный кластер» - новая вывеска появилась на входе во владения обанкротившегося предприятия «Химпром», сообщает ИА «Высота 102». Съемка с воздуха показала, что вид площадки за последнее время претерпел серьезные изменения - большинство старых строений советских времен исчезли. Также отчетливо видно, что демонтаж промышленных узлов продолжается.
Новые инвесторы, как известно, к 2023 году планируют сделать основой будущего химического кластера завод по производству метанола, а затем также наладить выпуск полиэтилена, полипропилена и ферросилиция. Таким образом, можно говорить, что процесс полной перезагрузки некогда мощного предприятия пошел. Судя по объемам планируемых инвестиций, в ближайшее десятилетие в Волгограде появится новый промышленный гигант и он не будет иметь ничего общего с «Химпромом» - прежними останутся лишь координаты промышленной территории.
Производственный комплекс волгоградского завода-банкрота «Химпром» был продан на торгах за 103 с небольшим миллиона рублей. Покупателем стало ООО «Промышленные технологии», зарегистрированное в столице Удмуртской республики - городе Ижевске. Учредителями «Промышленных технологий» являются Андрей Донских, Александр Шведов и Роман Троценко. Именно Роман Троценко (инфраструктурная корпорация «АЕОН») и Александр Шведов (ООО «Джи Ти ЭМ 1») изначально были представлены в качестве «мужественных инвесторов», готовых включиться в развитие промышленной площадки предприятия. Впоследствии к проекту химического кластера в Волгограде присоединился российско-японский инвестиционный фонд. Общая сумма инвестиций составит не менее 7 с половиной миллиардов долларов. Последний этап создания кластера планируют завершить к 2032 году.
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