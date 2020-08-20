В Волгоградской области онкобольных лишают лечения из-за затерянных тестов на СОVID-19





На бардак с выдачей результатов тестов на коронавирус и, как следствие, на невозможность вовремя попасть в онкодиспансер на плановую лучевую терапию жалуются жители Волгоградской области.

Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Краснослободска Лидия Ивановна И., ее 61-летний супруг должен был начать сеансы лечения еще три недели назад. «Положенный тест на коронавирус мы сдали еще 31 июля в Среднеахтубинской ЦРБ, результат на руки в больнице нам выдали лишь 19 августа. На справке написано, что тест был готов еще 5 августа. А я ведь звонила врачу в больницу каждый день. Почему нам отдали бумагу так поздно - неизвестно. В результате все сроки были пропущены . Нас ждут в онкодиспансере, даже звонили уже оттуда, а мы все мучаемся с тестами на коронавирус. 16 августа мы уже сдали анализ платно - заплатили почти 900 рублей, но и в этот раз не успеваем по срокам. В Среднеахтубинской ЦРБ говорят, результатов еще нет. Где они, если должны были быть готовы за три дня? Какой-то замкнутый круг», - рассказывает Лилия Ивановна. Она переживает, что супруг буквально тает на глазах, ему срочно нужно к онкологам.

ИА «Высота 102» обратилось за комментарием ситуации в облздрав.



