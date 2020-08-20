Игры на скорости 5G: Билайн показал «рай» для геймеров

Телеком 20.08.2020 14:45 Новости компаний
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20.08.2020 14:45 Новости компаний
Билайн запустил пилотную зону 5G, показав возможности последнего поколения связи, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Игры – одна из наиболее популярных у наших клиентов сфер развлечений, где уже сегодня востребованы преимущества сети 5G, – заявил исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин. – Билайн продолжает тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных городах страны».
Пилотная зона открылась для всех желающих поиграть в популярные компьютерные игры в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming, а также попробовать скорости 5G в ходе специально разработанной игры в виртуальной реальности.
«Уже сегодня Beeline Gaming делает компьютерные игры доступными для всех, - считает исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд. – Приятно удивлять, открывая клиентам новые возможности – так просто, без обязательного обновления оборудования и существенных финансовых затрат, играть в самые современные и требовательные игры. С появлением технологий 5G играть станет еще проще – еще больше пользователей с девайсами, которые поддерживают Beeline Gaming уже сейчас, получат мобильное соединение, достаточное для комфортной игры в любое время в любом месте».
В России сети 5G пока не запущены (государство не приняло решение о выделении коммерчески привлекательных частот для операторов связи). По словам Валерия Шоржина, в регионах России сети Билайн готовы к внедрению стандарта 5G. Как только будет урегулирован вопрос с частотами, жители регионов смогут использовать смартфоны 5G, также появятся новые сервисы, для которых важны высокая скорость и передача данных и низкая задержка сигнала (игровая индустрия, виртуальная и дополненная реальности, беспилотный транспорт, медицина, медиа и другие).
Жители Волгоградской области, которые окажутся в Санкт-Петербурге до 30 сентября, смогут поиграть на скорости 5G в демо-зоне Билайн на территории пространства СевКабель Порт.
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