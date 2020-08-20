Игры на скорости 5G: Билайн показал «рай» для геймеров





Билайн запустил пилотную зону 5G, показав возможности последнего поколения связи, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Игры – одна из наиболее популярных у наших клиентов сфер развлечений, где уже сегодня востребованы преимущества сети 5G, – заявил исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин. – Билайн продолжает тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных городах страны».

Beeline Gaming , а также попробовать скорости 5G в ходе специально разработанной игры в виртуальной реальности. Пилотная зона открылась для всех желающих поиграть в популярные компьютерные игры в сервисе облачного гейминга, а также попробовать скорости 5G в ходе специально разработанной игры в виртуальной реальности.

«Уже сегодня Beeline Gaming делает компьютерные игры доступными для всех, - считает исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд. – Приятно удивлять, открывая клиентам новые возможности – так просто, без обязательного обновления оборудования и существенных финансовых затрат, играть в самые современные и требовательные игры. С появлением технологий 5G играть станет еще проще – еще больше пользователей с девайсами, которые поддерживают Beeline Gaming уже сейчас, получат мобильное соединение, достаточное для комфортной игры в любое время в любом месте».

В России сети 5G пока не запущены (государство не приняло решение о выделении коммерчески привлекательных частот для операторов связи). По словам Валерия Шоржина, в регионах России сети Билайн готовы к внедрению стандарта 5G. Как только будет урегулирован вопрос с частотами, жители регионов смогут использовать смартфоны 5G, также появятся новые сервисы, для которых важны высокая скорость и передача данных и низкая задержка сигнала (игровая индустрия, виртуальная и дополненная реальности, беспилотный транспорт, медицина, медиа и другие).

СевКабель Порт. Жители Волгоградской области, которые окажутся в Санкт-Петербурге до 30 сентября, смогут поиграть на скорости 5G в демо-зоне Билайн на территории пространства



