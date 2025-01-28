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28.01.2025 12:11 Реклама
«Ростелеком» выступил партнером Дня студента, который состоялся для учащихся Волгоградского государственного университета (ВолГУ) на ледовом катке парка «Раздолье». Национальный провайдер поддержал формат праздника в стиле знаменитых сказок Льюиса Кэрролла, организовав для студентов чаепитие и музыкальную киновикторину с поощрительными призами.
В этом году студенты ВолГУ вместе с героями известного писателя совершили путешествие в волшебную страну Зазеркалье. Ребята делали цифровые фото на сказочную тематику в специальной фотозоне, участвовали в розыгрышах и состязались в спортивных конкурсах на льду.
Алла Калинина, ректор Волгоградского государственного университета:
— С «Ростелекомом» нас связывает многолетнее сотрудничество. Ребята с удовольствием участвуют в проекте «Цифровое образование». За три года онлайн-курс охватил свыше 100 учащихся университета. Провайдер поддерживает наших студентови в освоении ИТ-профессий. Ежегодно стажировку в «Ростелекоме» проходят более 20 будущих специалистов. Но жизнь студента — это не только учеба, но и новые впечатления. С «Ростелекомом» главный праздник студенчества получился познавательным и веселым.
В ходе киновикторины от «Ростелекома» студенты познакомились с разнообразным музыкальным контентом сервиса Wink Музыка, включающим мелодии из известных фильмов и сериалов. Ребята продемонстрировали музыкальную эрудицию и с легкостью отгадали саундтреки как из киноклассики «Операция Ы и другие приключения Шурика» (0+), «Курьер» (18+), «Стиляги» (18+), так и композициииз новых популярных молодежных сериалов«Плакса» (16+) и «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+).
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:
— Онлайн-обучение, умные помощники, нейросети — неотъемлемая часть жизни современного студента. При этом у многихобразование, творчество, занятия спортом сопровождаются просмотром видео или прослушиванием музыки. Молодые люди мыслят многозадачно, поэтому требуют от цифровых сервисов гибких форматов. Наша компания разработала линейку таких решений, учитывающих разнообразные потребности молодежи. Они помогут студентам и успешно сдать экзамены, и не заскучать в свободное время.
Wink Музыка — умный сервис, объединивший многомиллионный каталог треков, клипы, онлайн-радио, караоке, аудиокниги, саундтреки, музыкальные ТВ-каналы. Одно из главных преимуществ приложения — алгоритм «Мой поток» — персональный подбор музыки для каждого пользователя. Оценить все возможности Wink Музыка можно по подписке, которая на 30 дней предоставляется бесплатно.
Узнать подробности или оформить заявку на подключение сервисов или услуг «Ростелекома» можно по телефону 8 800 200 3000 и на сайте компании.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
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