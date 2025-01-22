МегаФон расширил покрытие LTE в Волгоградской области

Телеком 22.01.2025 16:21 Реклама
0
22.01.2025 16:21 Реклама
Изменения почувствовали более 40 тысяч жителей Котельниковского района. Теперь абоненты без задержек сигнала отправляют видеоролики и слушают музыку на средней скорости порядка 50 Мбит/с даже в период повышенной нагрузки на сеть.
Работы по увеличению емкости сети и повышению качества сигнала сотовой связи провели в городе Котельниково, хуторах Семичный, Красноярский, Нижнеяблочный, станице Нагавской и поселке Выпасной. Улучшения сети коснулись жилых массивов, социальных учреждений туристических мест. Особое внимание уделили железнодорожной станции «Гремячая».
После запуска нового телеком-оборудования и модернизации существующего местные абоненты МегаФона стали тратить на 10% больше трафика ежедневно.
Топ популярных сервисов здесь возглавляют социальные сети и мессенджеры. Если распечатать все сообщения, отправленные со смартфонов жителей Котельниковского района за прошедший год, то их количество будет сопоставимо с отправкой свыше 235 миллионов фото с одного смартфона. Видеохостинги — самый быстрорастущий вид контента в этой части области. На сайты для просмотра кино жители стали заходить в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году.
— К началу года потребление мобильного интернета во всем регионе выросло почти в два раза, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Мы регулярно анализируем объём дата‑трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия не только в крупных населенных пунктах, но и в небольших, — рассказал директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
Участок дороги 18К-1 регионального значения проходит через Котельниковский район и представляет собой один из маршрутов, ведущих к Черному морю. А значит теперь автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким, и при необходимости вызывать помощь.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneP5zRP53tV
Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники, умные часы и многое другое22.01.2025 13:28 Реклама
Телеком 22.01.2025 13:28 Реклама
В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тысяч часов22.01.2025 11:17 Реклама
Телеком 22.01.2025 11:17 Реклама
Как импортозаместились дейтинги – исследование bigdata Т221.01.2025 10:14 Реклама
Телеком 21.01.2025 10:14 Реклама
Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта «Ростелекома»20.01.2025 17:06 Реклама
Телеком 20.01.2025 17:06 Реклама
«Ростелеком» подключает к цифровому видеонаблюдению сеть аптек Волгограда17.01.2025 16:11 Реклама
Телеком 17.01.2025 16:11 Реклама
Тариф, который укрепляет семейные отношения, стал самым быстрорастущим в «Ростелекоме»17.01.2025 11:15 Реклама
Телеком 17.01.2025 11:15 Реклама
Волгоградцы стали чаще выбирать азиатское направление для зимнего отдыха16.01.2025 12:41 Реклама
Телеком 16.01.2025 12:41 Реклама
T2 подводит итоги 2024 года28.12.2024 13:20 Реклама
Телеком 28.12.2024 13:20 Реклама
«Классика» на льду: «Ростелеком» дарит волгоградцам оперные шедевры на главном катке города25.12.2024 17:03 Реклама
Телеком 25.12.2024 17:03 Реклама
Число пользователей онлайн-банков в Волгоградской области выросло на 13%25.12.2024 12:28 Реклама
Телеком 25.12.2024 12:28 Реклама
«Ростелеком» организовал предпремьерный кинопоказ романтического сериала в Волгограде20.12.2024 17:35 Реклама
Телеком 20.12.2024 17:35 Реклама
Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»20.12.2024 16:56 Реклама
Телеком 20.12.2024 16:56 Реклама
Т2 и ВТБ запустили вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX18.12.2024 17:25 Реклама
Телеком 18.12.2024 17:25 Реклама
«Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов18.12.2024 12:05 Реклама
Телеком 18.12.2024 12:05 Реклама
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца13.12.2024 16:57 Реклама
Телеком 13.12.2024 16:57 Реклама