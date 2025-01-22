МегаФон расширил покрытие LTE в Волгоградской области





Изменения почувствовали более 40 тысяч жителей Котельниковского района. Теперь абоненты без задержек сигнала отправляют видеоролики и слушают музыку на средней скорости порядка 50 Мбит/с даже в период повышенной нагрузки на сеть.

Работы по увеличению емкости сети и повышению качества сигнала сотовой связи провели в городе Котельниково, хуторах Семичный, Красноярский, Нижнеяблочный, станице Нагавской и поселке Выпасной. Улучшения сети коснулись жилых массивов, социальных учреждений туристических мест. Особое внимание уделили железнодорожной станции «Гремячая».

После запуска нового телеком-оборудования и модернизации существующего местные абоненты МегаФона стали тратить на 10% больше трафика ежедневно.

Топ популярных сервисов здесь возглавляют социальные сети и мессенджеры. Если распечатать все сообщения, отправленные со смартфонов жителей Котельниковского района за прошедший год, то их количество будет сопоставимо с отправкой свыше 235 миллионов фото с одного смартфона. Видеохостинги — самый быстрорастущий вид контента в этой части области. На сайты для просмотра кино жители стали заходить в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году.

— К началу года потребление мобильного интернета во всем регионе выросло почти в два раза, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Мы регулярно анализируем объём дата‑трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия не только в крупных населенных пунктах, но и в небольших, — рассказал директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

Участок дороги 18К-1 регионального значения проходит через Котельниковский район и представляет собой один из маршрутов, ведущих к Черному морю. А значит теперь автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким, и при необходимости вызывать помощь.

Фото: МегаФон

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