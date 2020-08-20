Происшествия

Суды Волгоградской области эвакуируют из-за писем о минировании

Происшествия 20.08.2020 11:34
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20.08.2020 11:34


В районные и городские суды Волгоградской области снова поступили сигналы о минировании, сообщает ИА «Высота 102».  На данный момент электронные письма поступили в Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Кировский, Михайловский, Городищенский, Быковский, Даниловский, Волжский суды. Аналогичная информация поступила и в Волгоградский областной суд. По информации объединенной пресс-службы судов региона, сотрудники и посетители суда эвакуируются. Проверка поступивших сообщений ведется сотрудниками ГУ МВД РФ по Волгоградской области

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