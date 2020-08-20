Суды Волгоградской области эвакуируют из-за писем о минировании

Происшествия 20.08.2020 11:34
0
20.08.2020 11:34
В районные и городские суды Волгоградской области снова поступили сигналы о минировании, сообщает ИА «Высота 102». На данный момент электронные письма поступили в Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Кировский, Михайловский, Городищенский, Быковский, Даниловский, Волжский суды. Аналогичная информация поступила и в Волгоградский областной суд. По информации объединенной пресс-службы судов региона, сотрудники и посетители суда эвакуируются. Проверка поступивших сообщений ведется сотрудниками ГУ МВД РФ по Волгоградской области
Реклама
В Волгограде подлая ложь автосалонов обернулась уголовным делом20.08.2020 14:16
Происшествия 20.08.2020 14:16
Массовое ДТП в Волгограде: столкнулись 7 машин, пострадал ребенок19.08.2020 19:03
Происшествия 19.08.2020 19:03
В Волгограде таксист сбил 5-летнего ребенка19.08.2020 15:48
Происшествия 19.08.2020 15:48
В Волгограде прикрыли подпольный рыбный бизнес семьи19.08.2020 12:14
Происшествия 19.08.2020 12:14
В Волжском задержали автохама за стрельбу по пешеходам19.08.2020 10:16
Происшествия 19.08.2020 10:16
Злопамятный селянин сжег хозяйство соседки в Волгоградской области19.08.2020 09:21
Происшествия 19.08.2020 09:21
Трое детей и четверо взрослых: у пострадавших в ДТП с маршруткой травмы головы и переломы18.08.2020 13:13
Происшествия 18.08.2020 13:13
Кровь и осколки повсюду: в Волгограде на роковом перекрестке перевернулась маршрутка с пассажирами (ВИДЕО)18.08.2020 11:34
Происшествия 18.08.2020 11:34
Водитель из Башкирии покалечила двоих детей на трассе в Волгоградской области18.08.2020 11:23
Происшествия 18.08.2020 11:23
В Волгограде легковушка свалилась в дорожный котлован, есть пострадавшие18.08.2020 11:06
Происшествия 18.08.2020 11:06
Полиция собрала «урожай» в теплицах под Волгоградом18.08.2020 09:23
Происшествия 18.08.2020 09:23
На Центральной набережной в Волгограде бродячие собаки покусали ветерана войны17.08.2020 21:35
Происшествия 17.08.2020 21:35
Из-за природного пожара ограничено движение на трассе в Волгоградской области17.08.2020 16:19
Происшествия 17.08.2020 16:19
Пять человек пострадали из-за неуступчивого водителя в Волгограде17.08.2020 10:41
Происшествия 17.08.2020 10:41
Под Волгоградом грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой16.08.2020 17:39
Происшествия 16.08.2020 17:39
Реклама