Министр РФ пообещал школьникам очную учебу





Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил сегодня, что 1 сентября дети придут в школу и обучение будет организовано в очном формате с учётом требований Роспотребнадзора. Как сообщается на сайте ведомства, Сергей Кравцов информировал также, что в сентябре – октябре в школах пройдут Всероссийские проверочные работы, которые позволят выявить пробелы в знаниях у учащихся и организовать поддержку педагогов.

«Оценка знаний пройдет по федеральным заданиям в соответствии со стандартами. Оценки ставиться не будут, мы организуем точечную, адресную работу с институтами повышения квалификации, с педагогическими вузами, чтобы качество образования не снизилось», – заявил Министр.

Он напомнил также, что с 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут производиться выплаты за классное руководство.

«При этом никакие действующие доплаты – ни региональные, ни муниципальные – не должны сократиться», – резюмировал Сергей Кравцов.



