



Ситуация с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области продолжает оставаться сложной и напряженной. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

По его словам, сегодня власти работают на упреждение и прорабатывают вопрос о перепрофилировании новых больниц под инфекционные стационары. Так, по словам Алимова, под больных коронавирусом планируется переоборудовать еще один корпус больницы №16, открыть стационар на базе психбольницы №2. "Мы сейчас думаем о том, чтобы создать резерв на случай ухудшения ситуации", - пояснил Алимов.

В настоящее время, отметил он, места в больницах для пациентов с COVID-19 есть. Однако, как сообщают специалисты, госпитализируют тех, у кого болезнь протекает тяжело. Пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции отправляют лечиться дома.

Сегодня в инфекционных стационарах Волгограда и области находятся на лечении 2656 человек, из них 2363 с пневмонией. В реанимации остаются 124 пациента, подключены к ИВЛ 26 человек.



